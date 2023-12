Il tecnico del Milan Stefano Pioli parla così ai microfoni di DAZN dopo il 3-1 casalingo contro il Frosinone: "Stasera abbiamo fatto quello che volevamo, da due mesi non vincevamo due gare di fila in campionato. Buona partita, contro un avversario che fa un ottimo calcio. Abbiamo rischiato poco, a parte con Tomori nel primo tempo. Dobbiamo avere più continuità, non era una partita semplice e la prestazione della squadra la reputo molto positiva".

Lei non si nasconde: punta al vertice.

"Siamo il Milan e dobbiamo puntare al vertice. Chi non lo dice è perché non vince il campionato da più anni e punta ad arrivare dalle prime quattro. Per quello che facciamo da anni, non possiamo raccontare di essere contenti arrivando terzi o quarti".

Bicchiere mezzo pieno?

"Mi tengo un dato oggettivo delle partite: occasioni create e subite. Per questo, Il PSG dovrebbe essere primo e noi secondi. Purtroppo non abbiamo fatto i gol che meritavamo. In Champions è difficile, ma ce la giocheremo. Il campionato è lungo, adesso abbiamo l'Atalanta e sarebbe importante dare continuità. Siamo troppo lontani dalla fine, fare meglio dell'anno scorso in Champions è difficile e in campionato vince chi è più continuo".