Intervenuto a Sky in occasione della presentazione della maglia celebrativa dello scudetto del Cagliari, il capitano del club sardo Leonardo Pavoletti ha parlato del buon periodo che la squadra di Ranieri, reduce dal pari per 2-2 in casa dell'Inter capolista, sta attraversando: "Stiamo raccogliendo quello che abbiamo fatto anche in un periodo che sembrava molto brutto e che il Cagliari non potesse farcela. Siamo contenti di affrontare la Juventus, sono partite che sogni da bambino e sempre belle da affrontare anche invecchiando. Siamo contenti di affrontare i bianconeri adesso perché siamo in un ottimo periodo e ce la giocheremo fino all'ultimo minuto come stiamo dimostrando da inizio anno".