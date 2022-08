Giovanni Simeone non è partito con i suoi nuovi compagni di squadra del Napoli per la sfida in trasferta in programma domani alle 18:30 contro l'Hellas Verona. Secondo quanto riferito da Sky, l'argentino non era a bordo del pullman partito alle 16:30 da Castel Volturno in direzione Capodichino, in quanto il Cholito non è stato ancora contrattualizzato dal club azzurro. Con la squadra di Luciano Spalletti non dovrebbe esserci neanche Fabian Ruiz, in trattativa con il PSG. Oggi lo spagnolo ha svolto allenamento personalizzato.