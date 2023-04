Victor Osimhen dovrebbe recuperare in tempo per il big match di Champions League contro il Milan. A confermarlo è lo stesso attaccante del Napoli, intervistato oggi dal Tg5: "Non è nulla di grave, ma voglio prendermi questi 10-12 giorni di riposo per recuperare al meglio. Io ci spero, ma mi sono anche assicurato e convinto che col Milan in Champions ci sarò. Lo Scudetto? Tutti siamo felici e stiamo dando il massimo per realizzare il nostro sogno.