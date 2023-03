Il difensore del Napoli Kim Min-Jae ha parlato dal ritiro della Corea del Sud del campionato e degli obiettivi: "Non penso affatto solo alla vittoria dello scudetto. La stagione non è ancora finita e non sappiamo cosa accadrà nelle prossime settimane. I membri della squadra e dello staff ci dicono anche di essere vigili fino alla fine. Futuro? Non voglio essere influenzato, in questo momento ci sono così tante partite importanti rimaste che voglio concentrarmi solo su loro", ha detto, come riportato dall'ANSA.