Prosegue la fuga Scudetto del Napoli. Gli azzurri vincono anche in casa del Milan e si portano momentaneamente a +7 sull'Inter e +8 sulla Juventus, che saranno in campo domani. Dopo il successo contro i rossoneri, il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis esulta così sui social: "Bravi tutti! Non è mai banale vincere a Milano!! Forza Napoli Sempre!", le sue parole.

