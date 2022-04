Ambasciatore rossonero all'Expo di Dubai, il centrale del Milan Fikayo Tomori ha parlato del suo adattamento al calcio italiano: "Sono arrivato dalla Premier League, dove il calcio è molto veloce e l'intensità molto elevata. Ma una volta in Italia ho notato che i giocatori sono molto tecnici. Ogni squadra ha il suo stile di gioco e con tutti gli avversari nessuna partita è facile. Gli italiani sono conosciuti all'estero per il loro calcio difensivo, ma ogni squadra ha diversi schemi di attacco e di difesa. E' un calcio difficile, ma mi sto divertendo tanto", ha concluso.