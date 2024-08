Giornata di presentazioni oggi, a Casa Milan. Dove Strahinja Pavlović è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, tra cui quella riguardante a corsa scudetto: ""In Italia ci sono squadre eccellenti, c'è grande concorrenza per lo vittoria del campionato - ha detto il neo difensore rossonero -. Il confronto con l'Inter? Ho parlato con tanti tifosi, c'è grande rispetto tra i due club. Questo è bello".