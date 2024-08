"È molto importante avere un carattere vincente e presto molto attenzione a quest'aspetto. Come mi vedo nel gioco di Fonseca? Vedremo. Sono pronto a lottare e vedere il mister cosa si aspetta da me. Sono pronto a fare tutto ciò che mi chiederà". Si presenta così Strahinja Pavlovic, nuovo giocatore del Milan che si presenta alla nuova piazza ai microfoni di Milan TV.

Sui difensori serbi, come Ivanoviv, Vidic, Mihajlovic... su chi lo ha ispirato maggiormente:

"Per me Vidic: penso sia stato un difensore fortissimo per il suo stile di gioco. L'ho guardato quando ero più giovane e l'ho sempre seguito. Lui è stato la mia ispirazione".

Sull'atmosfera di San Siro quando ci ha giocato con il Salisburgo:

"Non dimenticherò mai il momento in cui sono entrato in campo per il riscaldamento. Un ambiente caldissimo. Stavano cantando quella canzone famosa: 'Sarà perchè ti amo', penso. Mi è piaciuto tantissimo anche da avversario".