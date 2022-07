Dopo aver segnato due reti ieri contro il Colonia in amichevole, il centravanti del Milan Olivier Giroud commenta ai microfoni di MilanTv le prospettive scudetto in vista della nuova stagione: "Siamo quasi pronti, non ancora del tutto, per lottare al vertice nel nuovo campionato. Mi sento bene e penso lo stesso i ragazzi. Il tricolore è molto bello sulla maglia rossonera. Voglio mandare un piccolo messaggio ai tifosi, siamo molto orgogliosi di essere campioni d’Italia”