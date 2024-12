"Non è mai un buon momento per affrontare l'Atalanta". Con questa battuta, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha aperto una conferenza stampa nella quale ha lungamente lodato il modello Dea reso possibile grazie alla filosofia di gioco di Gian Piero Gasperini. "Capisco perfettamente quello che Pep (Guardiola, ndr) ha detto sull'Atalanta - ha aggiunto il portoghese -. È veramente una partita di sacrificio, di impegno, di atteggiamento. Lui dice così perché magari va dal dentista una volta all'anno. Ma io qui (in Italia, ndr) vado ogni settimana dal dentista, è normale. L'Empoli, magari ha qualità diversa, ma il modo di giocare è lo stesso".

Allargando il discorso alla Serie A, Fonseca ha ribadito quanto sia difficile a livello tattico superare qualsiasi avversario: "E' molto stimolante per un allenatore straniero allenare in Italia. Qua è diverso, è più stimolante stare qui e trovare un modo diverso di vedere le cose. La Serie A è chiaramente diversa per me. In questi giorni parlavo con il mio staff e dicevo che solo stando qui puoi capire quanto è diverso. Gli allenatori che non sono qui non hanno l'idea esatta di com'è la Serie A e quello che porta di nuovo ad un allenatore. Vincere qui è molto molto difficile. Le grandi squadre europee adesso hanno la possibilità di affrontare le squadre italiane. Guardiamo i risultati. Come sono? Pensate quindi affrontare squadre italiane ogni settimana. È difficile".