Dopo l'ultima gara dell'anno con la Roma, il Milan avrà di fronte a sé un avvio di 2025 davvero intenso, dalle final 4 di Supercoppa italiana alle sfide decisive in Champions League. Impegni a cui Paulo Fonseca vuole pensare gradualmente: "Non è difficile capire cosa voglio vedere nel 2025: una squadra con un atteggiamento più consistente - le parole del portoghese in conferenza stampa -. Gennaio non sarà un mese decisivo, ma pieno. E allora devo pensare ad una partita alla volta. Ora penso solo alla Roma, dopo questa partita comincio a pensare alla Supercoppa. Se vado troppo avanti col pensiero non si possono fare bene le cose".