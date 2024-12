Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha analizzato ai microfoni di DAZN lo 0-0 contro il Genoa, in una serata che ha visto San Siro trasformarsi da teatro di celebrazioni a palcoscenico di contestazioni: "Abbiamo fatto una buona partita, creato tanto e avuto voglia di vincere. Ci è mancato solo il gol e qualità nell'ultima decisione. La squadra è stata aggressiva senza palla, recuperando molti palloni alti, ma non siamo riusciti a concretizzare. Non è una questione di fiducia, ma di precisione nelle scelte finali".

Sul reparto offensivo e l'assenza di un centravanti puro: "Abbiamo buoni attaccanti. Abraham ha subito una contusione ed è uscito a fine primo tempo, mentre Morata non si è allenato per tutta la settimana. È troppo semplice parlare solo degli attaccanti: ci è mancata qualità nei cross e nei tiri. Ho piena fiducia nei nostri giocatori offensivi".

Sulla contestazione dei tifosi: "Capisco i tifosi, volevamo vincere per loro. È normale che ci siano critiche quando non arrivano i risultati. Oggi tutti abbiamo dato il massimo, ma sono insoddisfatto del risultato e comprendo il loro malumore".