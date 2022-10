Doppio stop pesante per il Milan, che perde per diverso tempo i suoi difensori Davide Calabria e Simon Kjaer. L'infortunio più grave è occorso all'esterno rossonero, uscito nel corso della partita con l'Empoli, che ha rimediato una lesione miotendinea prossimale del bicipite femorale della coscia destra: problema che lo terrà lontano dai campi di gioco per tutto il resto del 2022. Più lieve l'infortunio del danese che ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro; per lui, comunque, si prefigura uno stop di almeno due settimane.