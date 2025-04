Il tecnico del Milan Sergio Conceiçao è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro l'Udinese. Ecco quanto raccolto da TMW: "Spesso in vantaggio e poi rimontati? Bisogna avere l'atteggiamento nei secondi tempi dall'inizio, perché le partite si vincono dal primo minuto fino all'ultimo. È importante essere concentrati sin dal primo minuto, ne abbiamo parlato tanto tra di noi perché non è una novità in questa stagione. Abbiamo reagito spesso molto bene, ma non sempre poi si può rimontare e vincere le partite. Abbiamo fatto una buona settimana, sono contento degli allenamenti, ho avuto buone risposte e buone sensazioni. Speriamo che domani la partita sia uno specchio di questa settimana di lavoro".

Cosa guarda della classifica?

"Dobbiamo guardare ogni giorno per migliorarci e, molto sinceramente, la partita di domani, focalizzarci su quello, senza pensare troppo in avanti. Ci sono tre punti a Udine da conquistare".

Dove si troverebbe il Milan se fosse arrivato a luglio?

"Non sono un mago. Devo pensare a oggi e a domani, non lo so".

Credi di aver trovato la chiave per riattivare la squadra?

"Palladino ha detto che è stata una bellissima partita, ma a me non piacciono le gare in cui si possono segnare 5-6 gol e prenderne altrettanti. Mi piace la compattezza e la solidità; è un po' andare ad attaccare per disperazione per il primo tempo brutto che abbiamo fatto. Stiamo lavorando sulla consistenza che dobbiamo avere per tutti i 90 minuti", ha concluso.