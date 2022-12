Continuano i problemi al polpaccio per Mike Maignan. Secondo quanto riferito da SkySport24, infatti, il portiere francese avrebbe accusato un altro fastidio muscolare nella zona interessata: non una vera e propria ricaduta, ma il muscolo non avrebbe reagito ai carichi di lavoro come ci si aspettava. E così è tornato l'allarme, considerando anche la zona molto delicata: nessuno vuole correre rischi e non è da escludere il ricorso al mercato. Nell'agenda rossonera ci sarebbe Marco Sportiello dell'Atalanta: un acquisto inizialmente previsto per giugno, ma che potrebbe essere anticipato a gennaio proprio per cautelarsi.