In attesa della nuova stagione calcistica, lo juventino Weston Mckennie ha rilasciato una lunga intervista ai colleghi di Goal.com, durante la quale ha risposto anche sulle aspettative della nuova annata. Risposta alla quale lo statuinitense risponde senza scomporsi: "Le aspettative sono le stesse ogni stagione. La Juventus è una squadra chiamata sempre a vincere tutto. La maggior parte delle persone non può negare che la Juventus è la prima società in Italia, quindi dovremmo vincere campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, o quantomeno, disputare la finale di Champions. Un pareggio per noi è come una sconfitta, i nostri standard sono molto elevati. Non ci piace perdere, stiamo lavorando per tornare ai livelli che ci competono. Penso che il mercato in entrata sia ottimo e che la prossima stagione sarà molto positiva per noi".