La Roma riacciuffa per i capelli un punto al Dall'Ara di Bologna: lo fa con un calcio di rigore assegnato a recupero del secondo tempo ormai scaduto per un mani di Jhon Lucumi su azione di calcio d'angolo e trasformato al 98esimo da Artem Dovbyk, che certifica il 2-2 finale che vale come ossigeno per la squadra di Claudio Ranieri. I capitolini, infatti, passati in vantaggio con gol dell'ex Alexis Saelemakers che punisce un non irreprensibile Lukasz Skorupski, si sono fatti ribaltare nel giro di cinque minuti da Thijs Dallinga e Lewis Ferguson dal dischetto. Vittoria che sembra cosa fatta per la squadra di Vincenzo Italiano prima dell'ingenuità del colombiano che costa rigore e gol del 2-2.

Per Lucumi la beffa è doppia, perché oltre al rigore causato rimedia anche un cartellino giallo per proteste che gli costerà la sfida di mercoledì contro l'Inter in quanto diffidato.