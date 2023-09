Pessima notizia per Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, che perde per un periodo presumibilmente lungo il terzno brasiliano Dodo, vittima di un serio infortunio nel match contro l'Udinese. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al legamento crociato anteriore destro, che costringerà l'ex Shakhtar Donetsk all'intervento chirurgico. Intervistato da Radio Bruno, l'ex medico della Nazionale Enrico Castellacci disegna scenari oscuri per il giocatore: "Il campionato di Dodo è finito. Purtroppo era abbastanza facile supporlo visto l'infortunio. Ci vorranno almeno 6-8 mesi per il recupero. Il campionato purtroppo se l'è giocato"