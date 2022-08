Marin Pongracic, nuovo difensore del Lecce, è stato presentato quest'oggi in conferenza stampa. Il giocatore croato arrivato dal Wolfsburg ha spiegato i motivi del suo approdo in Salento: "Un sacco di cose mi hanno spinto a venire qui. La serie A è uno dei top campionati in Europa. Il direttore mi ha mandato dei video e ha provato in tutti i modi a convincermi. Poi ho guardato la gara con l’Inter e da lì è stato più semplice, mi ha dato la spinta finale. Sono pronto e penso a giocare. Mi sono allenato 4 settimane da solo e una con la squadra. Sono molto felice ed entusiasta di iniziare questa avventura”