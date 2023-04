Le condizioni di Ciro Immobile dopo l'incidente d'auto di ieri restano tranquille, ma è chiaro che per rivederlo in campo ci vorrà un po'. Quanto? Non è dato saperlo. La Gazzetta dello Sport, considerando il trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra, non esclude un recupero per il match con l'Inter del prossimo 30 aprile. Il Corriere dello Sport, invece, dà per scontata l'assenza per la gara di San Siro con i nerazzurri a causa della frattura alal costola che lo limiterebbe negli allenamenti.