Intervenuto sulle frequenze di 'Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, l'allenatore della Lazio, Marco Baroni ha parlato delle condizioni di Boulaye Dia, costretto a saltare gli impegni validi per le qualificazioni in Coppa d'Africa con la Nazionale senegalese per aver contratto la malaria.

Dia rientrerà già col Bologna?

"Sì. Domani riprendiamo gli allenamenti, voglio vedere quali sono le sue condizioni e parlare con il medico. Il ragazzo ha effettuato i test ed è a posto. Contiamo di poterlo reinserire subito nel gruppo. Ne parlerò con lo staff medico, ma spero di sì. Dia è un giocatore che mi piace per la sua mobilità e per come interpreta il ruolo. Se sta bene andrà in campo".