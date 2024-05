È Davy Klaassen il giocatore scelto dall'Inter per inquadrare l'imminente sfida con il Sassuolo ai microfoni di DAZN: "Penso che il feeling nel gruppo sia importante in ogni club, quest'anno l'abbiamo dimostrato - esordisce l'olandese -. Mi sono sentito a casa qui all'Inter, con i giocatori, con le persone che lavorano in questo club, con tifosi, con tutti. E penso che l'abbiamo dimostrato con questo scudetto".