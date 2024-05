Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sulla stagione dei rossoneri.

In caso di vittoria domani sarà Supercoppa Italiana..

"Ci deve essere assolutamente la volontà di giocare nella maniera migliore possibile per vincere e conquistare il secondo posto, che non è ancora nostro del tutto".

Quanto è complicato lavorare con le voci sul futuro?

"Non deve essere complicato il mio compito: mancano 4 partite. È vero che fuori si parla di tutto meno che delle partite, ma noi no. Abbiamo un grande senso di responsabilità. Poi il futuro si vedrà a fine campionato".

È stato accostato al Napoli...

"Nessun pensiero, se non le prossime quattro partite. A fine campionato incontrerò il Club e vedremo cosa fare".