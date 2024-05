Succede di tutto all'U-Power Stadium dove Monza e Lazio hanno pareggiato per 2-2. Biancocelesti in vantaggio nel primo tempo con Immobile, poi il pareggio firmato al 75' da Djuric. A 7 minuti dalla fine Vecino trova il gol del sorpasso che sembra definitivo, ma in pieno recupero Djuric trova il pallone del 2-2. Un pareggio che non cambia di molto la stagione brianzola, mentre invece frena la rincorsa Champions della formazione allenata da Igor Tudor.