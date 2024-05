"De Rossi ha dato entusiasmo e spensieratezza, nonostante l'ottimo lavoro di Mourinho" ha detto Massimiliano Allegri in uno dei passi della sua conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma durante la quale ha elogiato il nuovo allenatore giallorosso, che ha portato nella Capitale una ventata di freschezza e forze nuove, senza dimenticare il predecessore José Mourinho: "Nel calcio si dimentica in fretta, ma la Roma ha giocato due finali Europee in due anni. Daniele è giovane, è agli inizi e può fare una bella carriera. Troveremo una Roma che per loro potrebbe essere l'ultima spiaggia. Troveremo una Roma arrabbiata da giovedì, che vuole tornare prepotentemente a combattere per le prime quattro posizioni e servirà una bella partita da parte nostra" ha continuato a proposito dell'avversario di domani prima di toccare il tema 'bilancio stagionale', seppur con le pinze.

Sarebbe servita più spensieratezza per fare meglio?

"Il calcio è difficile da spiegare. Quasi impossibile da spiegare. Il calcio va giocato. Ci sono momenti da interpretare, alcuni dove ti vanno bene le cose e altri ti vanno male, giochi partite migliori, magari non riesci a vincerle perché non riesci a far gol, ci sono combinazioni sui giocatori fuori forma o squalificati. Noi per un paio di mesi non abbiamo avuto attaccanti, una volta Milik squalificato, poi Vlahovic. Non pensiamo a ciò che è stato, ma a ciò che dovrà essere. Abbiamo 20 giorni, dobbiamo essere bravi ad accorciare questo tempo. Domani è una bella partita da giocare, in uno stadio meraviglioso, quando è pieno, è bello giocarci. Hanno come organico giocatori forti, come Dybala, El Shaarawy, Pellegrini. Paredes, quest'anno sta facendo bene. Dobbiamo prepararci a fare una bellissima partita".