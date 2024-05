Serve un'autentica impresa stasera al Sassuolo, che per portare argomenti credibili sul tavolo della lotta salvezza deve provare a battere l'Inter fresca di scudetto. Lo sa bene Giovanni Carnevali, che parla così a Sky Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Sappiamo che giochiamo contro i campioni d'Italia, contro la squadra più forte in assoluto - le sue parole -. Dobbiamo lottare. Abbiamo già vinto all'andata con l'Inter, non è detto che non possiamo ripeterci. Dobbiamo ottenere il massimo".

Quale è la mossa che non rifaresti?

"Beh, guarda, se guardiamo la classifica qualcosa abbiamo sbagliato; anzi più di una cosa. Non ci saremmo mai immaginati di essere a questo punto. La Serie A è difficile, può capitare di ritrovarti anche in situazioni in cui non sei abituato a stare. Dobbiamo imparare dagli errori".

Non è facile programmare il futuro non sapendo come finirà la stagione.

"Siamo da undici anni in Serie A, un qualcosa di straordinario. Difficilmente era immaginabile una cosa così undici anni fa, abbiamo fatto grandissime cose, andando anche in Europa League. Il progetto continua in ogni caso, ovviamente faremo il massimo per rimanere in questa categoria. Se non dovesse succedere, abbiamo la famiglia Squinzi che ci dà continuità. L'obiettivo, in caso di retrocessione, sarebbe riprendersi la Serie A".