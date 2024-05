Seconda sconfitta in campionato per l'Inter ed è ancora contro il Sassuolo, che supera 1-0 i nerazzurri al Mapei Stadium. Ai lettori di FcInterNews.it il compito di eleggere il migliore in campo contro i neroverdi, partecipando al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro.

PER VOTARE CLICCA QUI