Tris di vittorie per la Juventus, che dopo quelle con Salernitana e Fiorentina ottiene la terza di fila in casa dello Spezia. Al Picco decidono i gol di Kean al 32' e Di Maria al 66'. Bianconeri settimi in classifica con 32 punti insieme al Bologna, liguri quartultimi a quota 19, a più 2 sul Verona in zona retrocessione.