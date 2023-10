La Lazio va a un passo dal cadere nello stesso errore dell'Inter di ieri col Bologna: nei primi dieci minuti, i biancocelesti si portano sul 2-0 contro l'Atalanta grazie all'autogol di Charles de Kaetelaere e al gol primo gol italiano di Valentin Castellanos, ma si fa rimontare dalla Dea che prima con Ederson poi con Sead Kolasinac riesce a riequilibrare le sorti dell'incontro. A decidere il match è la zampata di Matias Vecino, che al minuto 83 beffa Juan Musso regalando tre punti alla squadra di Maurizio Sarri al termine di un match elettrizzante.

Continua a sorprendere il Frosinone che riesce a battere 2-1 il Verona allo Stirpe. Così come Castellanos, anche l'ex Real Madrid Reinier trova la sua prima gioia in Serie A, con Matias Soulé che raddoppia nel secondo tempo. In pieno recupero, Milan Djuric trova la rete della speranza scaligera ma alla fine la spunta la squadra di Eusebio Di Francesco.