L'Atalanta non si ferma e continua a volare, portandosi momentaneamente al primo posto in classifica a quota 34 punti. L'ultima vittima della Dea è il Milan, che cade 2-1 a Bergamo e resta al settimo posto a 22 punti, a 9 lunghezze di distanza dall'Inter (che ha una gara in meno dei bergamaschi, ora a +3).

A sbloccare il match ci pensa De Ketelaere, applicando la legge non scritta del gol dell'ex nel primo tempo. Il Diavolo reagisce con la zampata di Morata ma nel finale di gara, al minuto 87, il solito Lookman (stavolta - insolitamente - di testa) buca per la seconda volta Maignan e regala tre punti d'oro a Gasperini. Che può continuare a sognare, come confermano le nove vittorie di fila in Serie A.

