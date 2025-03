Il neo allenatore della Juventus Igor Tudor si è presentato in conferenza stampa dopo essere subentrato a Thiago Motta: “Voglio ringraziare il direttore e tutto il club per questa opportunità e darò tutto per non deludere nessuno. Ci sono chiaramente delle emozioni perché tutti vorrebbero allenare questo club. Ho voglia di raggiungere gli obiettivi e credo tanto in questa squadra. Ieri sono arrivati tutti, ma non ci sono scuse. Io non ho mai cercato scuse nella mia vita. Partiamo così”.

Su Vlahovic: "Dusan ha fatto un bel gesto. Si tratta di un giocatore fortissimo e sono felice di allenarlo. Questi sono fatti. Ha tutte le caratteristiche per essere un grande giocatore. Abbiamo parlato e ci siamo messi a lavorare. Abbiamo lui e Kolo che sono giocatori forti. Possono giocare insieme? Si possono giocare insieme".