C'era apprensione in casa Juventus per le condizioni di Fabio Miretti, uscito in barella ieri nel corso del match contro la Salernitana con un forte dolore alla caviglia. Gli esami effettuati in giornata hanno scongiurato però la presenza di fratture: Miretti ha subito una forte distorsione della caviglia sinistra. Il calciatore inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica.