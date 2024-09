È arrivato l'esito degli esami per Francisco Conceicao in casa Juventus. Di seguito il comunicato del club bianconero sul giocatore dopo l'infortunio rimediato nell'allenamento di ieri mattina:

"Francisco Conceicao, a seguito del problema muscolare accusato nel corso dell'allenamento di ieri, è stato sottoposto ad esami diagnostici presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione dei muscoli peronieri della gamba destra. Il giocatore verrà sottoposto a nuovi esami tra 10 giorni".

Scontata la sua assenza per le due gare dopo la ripresa: prima la trasferta a Empoli e poi l'esordio in Champions League contro il PSV, rispettivamente programmate per sabato 14 settembre e martedì 17. Praticamente certa l'assenza anche per il big match contro il Napoli del 21, leggermente più probabile rivederlo in campo il 28 per la sfida al Genoa o per la trasferta a Lipsia del 2 ottobre.