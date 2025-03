Khephren Thuram, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Verona. Riportiamo, di seguito, un estratto dell'intervista.

Sei punti dall'Inter di Marcus. E adesso?

"Adesso c'è la partita contro l'Atalanta, dobbiamo fare una buona settimana per giocare bene contro una grande squadra. Guardiamo sempre partita dopo partita".

L'esultanza è un affare di famiglia?

"Questa è l'esultanza di mio fratello, mi piace farla. Tutti sanno che mio fratello è il mio idolo e faccio come lui".

Non è geloso?

"No, non è geloso".