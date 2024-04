In gol oggi contro la Lazio, l'attaccante della Juventus Federico Chiesa parla così a Sportmediaset dopo la vittoria di oggi in Coppa Italia: "Il primo tempo siamo stati un po' bloccati mentre nel secondo siamo tornati la squadra che eravamo a gennaio. Adesso c'è da pensare al campionato e rimettere le cose a posto. Le critiche sono giuste, ed è giusto ascoltarle e fare meglio. Il 2-0 però non ci toglie da una crisi che sta andando avanti da un paio di mesi. Domenica dobbiamo fare una grandissima partita e verrà qua a battagliare".

Quali sono le motivazioni di questa involuzione?

"Alla Juventus devi stare al 110%, la pressione è altissima ed è giusta. Le critiche sono giuste. Il fatto che abbiamo pareggiato contro l'Empoli e poi siamo andati a San Siro subendo la partita ci ha condizionato nelle partite successive. Non ci siamo spenti, ma quando sfuma un sogno così grande è difficile tornare a pensare ad altri obiettivi. Quando giochi alla Juventus giochi per tutti gli obiettivi, te lo chiede la società ma anche i tifosi. Ed è giusto così".