Ospite di 'Calcio Totale' in onda sulla Rai, il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha commentato il match vinto contro il Sassuolo, proiettandosi anche sulla finale di Coppa Italia contro l'Inter: "Sono tre punti importanti. Stasera abbiamo fatto una partita matura e consapevole. I risultati del weekend erano a nostro favore e dovevamo sfruttarli. È un risultato importante e domenica abbiamo un altro match complicato contro il Venezia. Sarà una gara pesante per allungare e provare a prendere il terzo posto. La finale di Coppa Italia? Dobbiamo arrivarci bene sia per questo campionato che per il prossimo. Darebbe fiducia a tutto l'ambiente anche per ripartire il prossimo anno".