Una buona notizia a sorpresa per la Juventus: i tempi di squalifica per doping di Paul Pogba si sono ridotti. Manca ancora l'ufficialità, ma il TAS avrebbe ridotto la squalifica del centrocampista francese da 4 anni a 18 mesi. Qualora fosse confermato il tutto, il francese potrebbe tornare a disposizione di Thiago Motta a gennaio, con l'obiettivo di tornare in campo a marzo.