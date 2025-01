C'è delusione in casa Juventus e Thiago Motta si mostra amareggiato ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "Come Juventus non riusciamo a vincere in questo stadio dal 2019 e questo è un dato statistico, significa che è un campo difficile per noi. Siamo molto amareggiati perchè non avevamo ancora perso in campionato, il Napoli ha corso e pressato tanto e, come detto, hanno il piccolo vantaggio di poter preparare le partite senza turni infrasettimanali".