Cala il poker la Juventus nell'anticipo dell'Allianz Stadium contro l'Empoli. Al minuto 8 Kean sblocca il punteggio, ribadendo in rete da pochi passi il traversone di Kostic. L'Empoli reagisce, la Juve lo fa giocare e così i toscani qualche presupposto lo creano, come la chance di Destro che non piazza a sufficienza il tiro. Al 55' colpo di testa di McKennie per il raddoppio. Il tris è di Rabiot, sempre di testa, mentre Vicario nega il poker a Miretti nel finale. Poker centrato ancora da Rabiot (seconda doppietta in stagione, ndr), che timbra la sua doppietta personale. Finisce 4-0 e 19 punti in classifica: +1 provvisorio sull'Inter, di scena domani a Firenze.