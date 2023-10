Federico Chiesa non ha digerito affatto la squalifica dalle Coppe comminata alla Juventus, e non fa niente per nasconderlo, come si può leggere dalle parole rilasciate in esclusiva a Tuttosport: "Se guardo le partite di Champions? Eh le guardo e rosico pure un po’, ma soltanto l'avevamo meritata e ci è stata sottratta. Il Milan è arrivato quinto e ora disputa la Champions soltanto perché a noi è stata tolta...".

L'obiettivo dei bianconeri ora è tornare su quel palcoscenico prestigioso, aggiunge l'ex Fiorentina: "Lo scetticismo che ci circonda? Veniamo da due anni di fila senza trofei: questo alla società non fa piacere e, probabilmente, influisce anche sulla percezione della squadra dall’esterno - le sue parole -. Ma il nostro obiettivo è quello di entrare nella prossima Champions League, come già avevamo fatto lo scorso anno, quando il risultato ci è stato sottratto dopo che ce l’eravamo conquistato sul campo. Poi, per carità: vediamo dove saremo a marzo... a quel punto capiremo se potremo ambire a qualcosa in più!".