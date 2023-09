Alla vigilia della partita di campionato contro la Lazio, a tenere banco in casa Juventus sono indubbiamente i casi Leonardo Bonucci e Paul Pogba. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri viene stuzzicato in particolare sulle pesanti parole del difensore ora all'Union Berlino: "Credo che non ci sia niente da dire, abbiamo detto tanto e non c’è niente da aggiungere. Faccio un in bocca al lupo per la carriera dentro e fuori dal calcio. Versioni differenti tra me e lui? Le soap opera sono su Canale 5 e io non sono molto appassionato. A Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo, è andato in una squadra che gioca la Champions, sarà importante anche a livello motivazionale".

A livello umano più dispiaciuto da quanto successo con Pogba o con Bonucci?

"Son diversi. Per Pogba mi dispiace della situazione che si è venuta a creare, di Leonardo abbiamo parlato tantissimo e credo sia più importante guardare avanti e alla partita di domani. La vita va avanti e bisogna solamente pensare a quello che sarà domani".