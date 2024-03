Il pessimo girone di ritorno ha fatto cambiare la prospettiva di tifosi e critica sulla Juve, che pure aveva tenuto testa all'Inter almeno fino allo scontro diretto dello scorso 4 febbraio. Ora è il momento di trovare un giusto equilibrio, secondo Massimiliano Allegri, che ha inquadrato così il momento decisamente negativo dei suoi dopo una prima parte di stagione dove erano arrivati risultati ben al di sopra delle più rosee aspettative: "Nel calcio si vive di questi momenti, bisogna rialzarci e fare risultati per arrivare all'obiettivo societario di andare in Champions - ha detto il tecnico bianconero in conferenza stampa -. I ragazzi devono giocare con tranquillità, abbiamo fatti 59 punti, anche se sono stati distribuiti male tra andata e ritorno. Ma non ho nulla da rimproverare ai ragazzi, sono cresciuti i giovani e i più anziani. La squadra non ha mai smesso di cercare di fare bene. la percezione tra andata e ritorno è cambiata in base ai risultati, questa non è una scusante ma deve essere uno stimolo".