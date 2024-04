Sesto derby consecutivo perso dal Milan, andato ancora una volta ko contro i cugini scrivendo una pagina storica dal sapore agli antipodi per le due milanesi. A questo Milan mana un senso d'appartenenza? A rispondere è l'ex dirigente del Diavolo, Ariedo Braida che a MilanNews.it ha detto: "Dipende dalla dirigenza il saper creare lo stato di appartenenza al club. Che coinvolga tutti, dal presidente, all'allenatore al magazziniere. Dev'essere una cosa che si vive nello spogliatoio, a Milanello, sull'aereo. È qualcosa di non tangibile ma c'è. Chi ha fatto il dirigente per tanti anni queste cose le conosce, le capisce. E se sei bravo a capirle hai già fatto un grandissimo passo. È propedeutico per vincere. Ci vuole una leadership. Serve riunirsi, parlare poco e fare. Niente proclami, ma progettare, lavorare sodo. Pochi proclami, ma fatti".