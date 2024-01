Neanche il tempo di accantonare il polemiche arbitrali del girone d'andata che quello di ritorno si apre con le lamentele di Filippo Inzaghi, che ha avuto eccome da ridire sulla direzione di gara di Napoli-Salernitana da parte di Livio Marinelli, coadiuvato dal Var Marco Di Bello: "Non meritavamo di perdere, siamo sempre penalizzati e questo ci scoccia - le parole chiare del tecnico dei campani a DAZN -. Serve rispetto per la Salernitana. Io sono stato ammonito, da diffidato, senza la possibilità di parlare. Non va bene così, esigono rispetto (gli arbitri, ndr), io lo voglio per il mio club, per me e per i miei giocatori. Poi non ci lamenteremo più, ci sono le immagini... Speriamo le abbiamo fatte vedere non come l'ultima volta con l'espulsione di Gatti che non era stata neanche data in tv. Facciamo grandi sacrifici, vogliamo perdere le partite in modo giusto".

SuperPippo, in seguito, entra nel dettaglio degli episodi: "Il rigore è da VAR, giusto, che non sarebbe mai stato fischiato come il fallo di Demme sul gol decisivo che dato una gomitata al mio giocatore però non mi piace nemmeno l'atteggiamento. Gli arbitri pretendono rispetto ma a fine primo non mi guardavano neanche in faccia: così non va bene. Così ci sentiamo presi in giro, non vogliamo fare la vittima sacrificale. Siamo la Salernitana, vogliamo combattere con tutti".