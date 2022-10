Niente da fare per il Verona di Bocchetti dopo il gol del vantaggio di Dawidowicz che aveva illuso: i padroni di casa subiscono la furia della Roma che, con la complicità della superiorità numerica dal 36esimo minuto, dopo l’espulsione di Dawidowicz, trovano prima il pareggio con Nicolò Zaniolo sul concludere del primo tempo, poi vincono la gara con l’apporto della panchina. A portare in vantaggio in ribalta gli uomini di José Mourinho è Volpato, subentrato a Zaniolo, che all’88esimo segna la rete dell’1-2 prima di servire l’assist vincente a El Shaarawy che cala il tris e chiude il discorso.