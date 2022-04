Botta e risposta in poche ore: il Milan batte il Genoa 2-0 nel secondo anticipo del venerdì della 33esima giornata di Serie A e respinge prontamente l'assalto alla vetta dell'Inter vittoriosa a La Spezia. In una partita decisamente poco spettacolare, i rossoneri aprono le danze con la bella realizzazione del giocatore portoghese all'undicesimo per poi raddoppiare a ridosso del novantesimo con la trasformazione in ribattuta di Junior Messias. Milan apparso poco brillante e a tratti confuso, ma che ha trovato un avversario come il Grifone decisamente inconsistente, capace di impensierire davvero Mike Maignan solo nel recupero con un colpo di testa di Hernani. Sono ora 71 i punti dei rossoneri, contro i 69 dell'Inter che il 27 aprile cancellerà il fatidico asterisco.