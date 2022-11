Non riesce a espugnare il fortino della Cremonese il Milan, evanescente quando c'è da badare al sodo e sfortunato tra le parate dell'attento Carnesecchi, ormai sempre più confermato al posto dell'interista Radu, e il goal annullato per il netto fuorigioco di Origi. Il risultato di 0-0 maturato allo 'Zini' sorride e non poco al Napoli, vincente nell'anticipo contro l'Empoli e adesso a +8 sui rossoneri di Pioli.