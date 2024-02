A Bologna sognano tutti, e lo ha capito anche Jens Odgaard. L'attaccante danese ex Primavera Inter, arrivato in Emilia nelle ultime ore del mercato invernale, fa il suo debutto con la maglia dei felsinei e lo bagna siglando la rete che vale il definitivo 4-0 nel rotondo successo degli uomini di Thiago Motta sul Lecce, con una ripartenza implacabile a punire un errore di Federico Baschirotto. In precedenza, ci avevano pensato Sam Beukema e Riccardo Orsolini con una doppietta a creare il solco tra rossoblu e salentini, col Bologna che con questo successo aggancia per qualche ora l'Atalanta al quarto posto.

Finisce invece con uno 0-0 senza troppi spunti di cronaca la partita dell'U-Power Stadium tra Monza e Verona.