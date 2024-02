Nuovo possibile ribaltone sulla panchina del Napoli, dove l'ex Inter Walter Mazzarri sarebbe a forte rischio esonero dopo i risultati negativi dell'ultimo periodo. Come raccolto TMW, infatti, in mattinata ci sono stati "fitti contatti tra il club partenopeo e Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia, ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio alle pendici del Vesuvio". Nell'eventualità tecnico ricoprirebbe il doppio incarico, ma in corsa ci sarebbero anche Marco Giampaolo e Fabio Cannavaro.